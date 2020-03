USA : Le jeune candidat démocrate Pete Buttigieg jette l’éponge

Le jeune candidat démocrate Pete Buttigieg a décidé d’abandonner la course à la Maison Blanche pour “aider à rassembler” le parti démocrate. Accompagné de son époux Chasten Buttigieg, très ému, le jeune ex-maire de South Bend dans l’Indiana a choisi sa ville pour mettre fin à la campagne qu’il avait annoncée ici même il y a presque un an.

Agé de 38 ans, ce candidat modéré a affirmé que son “chemin” vers la nomination démocrate s’était “refermé” après son faible résultat samedi en Caroline du Sud, où il n’a recueilli qu’un peu plus de 8% des suffrages.

“Notre objectif a toujours été d’aider à rassembler les Américains pour battre Donald Trump”, a-t-il lancé devant ses partisans. “Nous devons donc reconnaître qu’à ce stade de la course, la meilleure façon de rester fidèle à ces objectifs est de se retirer et d’aider à rassembler notre parti et notre pays”, a-t-il ajouté.