USA : Nouveaux droits de douane en vue sur les semi-conducteurs et la pharmacie

L’administration Trump a lancé lundi une première étape vers la mise en place de droits de douane sur la pharmacie et les semi-conducteurs, 72 heures tout juste après avoir suspendu les surtaxes appliquées à l’électronique.

Le ministère du Commerce a ouvert une enquête visant à déterminer si la prépondérance des importations dans ces deux secteurs présente un risque, ou non, pour la sécurité nationale.

C’est à l’issue de ce type d’enquête que Donald Trump avait pu imposer des droits de douane sectoriels de 25% sur l’acier et l’aluminium ainsi que l’automobile.

Le président américain n’a jamais caché sa volonté de pouvoir imposer rapidement une surtaxe sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs.

Lundi, son principal conseiller économique, Kevin Hassett a assuré que « tous les secteurs seront couverts. La question est: quelle loi s’applique. Il s’agit de déterminer ce qui affecte la sécurité nationale. Si nous achetons quelque chose d’un autre pays, alors nous ne seront pas prêts en cas de guerre, s’ils décident de nous en priver ».

Une annonce qui tombe au moment où les marchés ne cachaient pas leur soulagement après l’exemption vendredi des surtaxes touchant les produits électroniques, largement importés de Chine, désormais visée par des surtaxes de 145%.

Wall Street a suivi la tendance observée en Asie puis en Europe, terminant en hausse: le Dow Jones prenant 0,78%, le Nasdaq 0,64% et le S&P 500 0,79%.

Le ministre du Commerce, Howard Lutnick, avait pourtant averti dimanche que le secteur serait bien concerné par des droits de douane sectoriels, qui pourraient se concrétiser « probablement dans un mois ou deux ».

