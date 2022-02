Vaste coup de filet à Naassen. 43 000 litres d’huile végétale saisies et des denrées alimentaires pour 1millon de dinars

Les agents de la direction des recherches économiques et financières de la police judiciaire et les services du ministère du Commerce ont saisi, , jeudi, environ 43 mille litres d’huile végétale non subventionnée et d’autres produits alimentaires d’une valeur qui avoisine le million de dinars. La marchandise était stockée à des fins de spéculation.

- Publicité-

L’opération a été menée sur la base d’informations qui parlaient du stockage de produits alimentaires dans un bâtiment situé à Naassen (gouvernorat de Ben Arous), précise Mosaïque fm. Une descente a été opérée dans cet immeuble qui abrite des bureaux de sociétés qui opèrent sans déclaration. En plus de l’huile, des quantités de chocolat et de café ont été découvertes.

Le ministère public a ordonné la saisie des marchandises avec procès-verbal contre deux frères qui étaient à la tête de ce commerce.