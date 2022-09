La Chambre syndicale nationale des conditionneurs d’huiles alimentaires, ont appelé dans un communiqué publié mercredi, les autorités compétentes à identifier des solutions à la perturbation continue que connaît le marché d’huiles alimentaires, afin de garantir l’approvisionnement continu du marché et la pérennité des entreprises qui y travaillent.

Dans un communiqué publié suite à une réunion tenue mardi, la chambre, a noté que la responsabilité du manque d’huiles végétales et de la situation catastrophique du secteur du conditionnement, incombe au gouvernement et non pas à la chambre.

La structure syndicale, relevant de l’UTICA, a critiqué le manque de serieux dans le traitement de ce dossier et l’absence de stratégie claire et urgente dans ce domaine, lequel a engendré des problèmes financiers pour toutes les unités du conditionnement industriel de l’huile végétale subventionnée et des difficultés dans le paiement des employés et la préservation des postes d’emploi.

Les professionnels ont recommandé l’adoption de solutions susceptibles de favoriser une reprise normale du rythme de production, de manière à permettre aux entreprises du secteur de respecter leurs engagements financiers notamment de rembourser leurs dettes auprès des banques et de la caisse nationale de la sécurité sociale, la STEG, la SONEDE et autres.