Vente aux enchères de 772 660 actions de Carthage Cement, le 10 mars

L’intermédiaire en Bourse MAC SA « se propose de mettre en vente aux enchères au cours de la séance du jeudi 10 mars 2022 », 772 660 actions de la société Carthage Cement, a fait savoir lundi, la Bourse de Tunis.Elle précise dans un communiqué que le prix minimal de la cession, qui fait l’objet d’une décision judiciaire, est de 1,220 dinar et que cette vente fait l’objet d’une décision judiciaire. Le 24 février 2022, la Bourse de Tunis avait indiqué, que la mise en vente judiciaire, portant sur 772 600 actions de la société « Carthage Cement » au prix de 1,360 dinar n’a pas été réalisée, faute d’acquéreur.

Programmée aux enchères pour le 24 février 2022, la vente judiciaire des actions «Carthage Cement » concerne une saisie arrêt exécutée par l’administration fiscale dans le cadre d’un litige avec l’un des actionnaires propriétaire des dits titres, selon Carthage Cement.

La cimenterie avait fait savoir, précédemment, que cette vente judiciaire ne la concerne pas, soulignant que le litige entre l’administration fiscale et le propriétaire de ces titres ne concerne en aucune manière directe ou indirecte, la société. Carthage Cement a clôturé l’année 2021 avec chiffre d’affaires total de 325 millions de dinars (MD), soit une hausse de 29%, par rapport à 2020 et de 30% par rapport à 2019 (année de référence). L’entreprise a également, quadruplé ses ventes à l’exportation, faisant passer le chiffre d’affaires Export de 8,936 MD en 2020 à 47,650 MD en 2021.