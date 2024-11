Le ministre Mondher Belaïd voudrait internationaliser les universités tunisiennes

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique travaille sur la mise en place d’une stratégie nationale pour l’internationalisation des universités tunisiennes », a annoncé jeudi, Mondher Belaïd, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

S’exprimant à l’ouverture d’un forum organisé à Tunis sur l’internationalisation de l’enseignement supérieur, le ministre a précisé que le département travaille sur un modèle d’ouverture sur l’international qui soit adapté au contexte national et qui aide les universités à accomplir pleinement leurs missions principales en Tunisie.

Dans ce contexte, Belaïd a souligné la nécessité d’assurer un enseignement et un apprentissage de haut niveau qui garantissent l’employabilité des diplômés.

« Il s’agit, en outre, de promouvoir la recherche scientifique pour répondre aux nouvelles exigences du marché de l’emploi et aux nouveaux métiers », a ajouté le ministre.

Belaïd a signalé que la stratégie d’internationalisation vise à attirer davantage d’étudiants internationaux et à offrir plus d’opportunités de mobilité aux étudiants tunisiens à travers les programmes conjoints entre les universités tunisiennes et leurs homologues étrangères outre le renforcement des partenariats internationaux dans le domaine de la recherche scientifique.

« L’internationalisation de l’enseignement supérieur est devenue une thématique essentielle pour les universités et les systèmes de recherche à travers le monde », a estimé le ministre.

Organisé en partenariat avec la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique et le bureau ERASMUS+ Tunisie, le forum se poursuit les 14 et 15 novembre à Tunis.