Vers l’élaboration d’un Code Pétrolier Régional de la CEDEAO

La Commission de la CEDEAO, à travers son département à l’Energie et aux Mines, a organisé à Abidjan un atelier de validation du rapport de collecte de données et de diagnostic qui servira de base à l’élaboration d’un Code Pétrolier Régional de la CEDEAO.

Cet atelier avait pour objectifs d’analyser les informations et données collectées par le Consultant afin de confirmer leur authenticité, de passer en revue l’analyse diagnostique faite des cadres législatifs et réglementaires existants dans le secteur des hydrocarbures mettant en exergue les similitudes et les divergences entre pays ainsi que les difficultés et problématiques majeurs et de dégager les principales orientations du Code Pétrolier Régional.

Il a été souligné que l’harmonisation d’un certain nombre de dispositions générales et spécifiques régissant l’ensemble des activités d’exploitation et de valorisation des hydrocarbures dans l’espace CEDEAO permettra, entre autres, de faciliter l’intégration du marché régional des hydrocarbures, ) d’offrir plus d’opportunités de création de la valeur, ) d’accroître les investissements dans toute la chaîne de valeur pétrolière, de mieux structurer les projets transfrontaliers et de renforcer la coopération entre les Etats.