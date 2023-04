Vers l’inscription du Kaak Warka  de Zaghouan dans le patrimoine universel

Après le couscous, la harissa et les dattes, des initiatives sont engagées dans la ville de Zaghouan en vue d’inscrire le gâteau traditionnel tunisien appelé Kaak Warka, et mondialement connu sous ce nom, dans la liste du patrimoine universel immatériel de l’UNESCO.

Le journal Assabah du mardi 18 avril a rapporté qu’un dossier sur Kaak Warka a été préparé à cet effet par l’Association du festival du nesri de Zaghouan (le nesri est la fleur de l’églantier dont on tire une eau aromatisée célèbre et utilisée justement dans la préparation de ce gâteau, le plus apprécié après le gâteau appelé Baklawa).

Chiraz Hédhili, membre du Comité directeur du festival, a indiqué que ce dossier a été remis le 8 mars au Centre des arts, de la culture et des lettres de Kasr Said, tandis que les détails du projet seront publiquement présentés le 14 mai prochain, dans le cadre de la nouvelle édition du festival du nesri de Zaghouan.