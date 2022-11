Versement des majorations salariales du secteur public en décembre, selon Al Chourouk

Le journal Al Chourouk du 30 novembre croit savoir de sources informées que les majorations salariales pour les agents des entreprises et établissements publics seront versées avec les salaires du mois de décembre, avec effet rétroactif à partir du 1er du mois d’octobre dernier. Ces majorations intéressent 200 mille agents travaillant dans plus de 150 entreprises et établissements relevant du secteur public.

A rappeler que les majorations pour les agents de la fonction publique avaient été versées avec les salaires du mois de novembre.