Veto russe et chinois à  un projet de résolution US  sur un cessez-le-feu à Gaza

La Russie et la Chine ont mis leur veto vendredi à une résolution américaine soulignant la « nécessité » d’un cessez-le-feu « immédiat » à Gaza, l’ambassadeur russe dénonçant un texte « hypocrite » qui n’appelle pas directement à faire taire les armes.

Le texte, qui a recueilli onze voix en faveur, trois voix contre (Russie, Chine et Algérie) et une abstention (Guyana), n’utilise pas les mots « appelle » ou « demande », au grand dam de la Russie.

« Alors que Gaza a quasiment été effacée de la carte, la représentante américaine, sans sourciller, assure que Washington reconnait le besoin d’un cessez-le-feu », a lancé l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia.

Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de trouver « un accord » au Conseil de sécurité de l’ONU sur la base d’un texte français, après le veto de la Russie et la Chine à la résolution américaine.

« Nous avons un projet de résolution que nous redéposons et que nous travaillons avec plusieurs partenaires », a déclaré le chef de l’État français à l’issue d’un sommet européen à Bruxelles.

« Je pense que ce projet, s’il est, comme nous avons commencé à le faire, travaillé avec plusieurs partenaires régionaux, en particulier du monde arabe, peut lever les vetos qui se sont exprimés sur la proposition américaine », a poursuivi Emmanuel Macron, citant comme partenaires la Jordanie et les Émirats arabes unis.

Il a estimé que le travail diplomatique mené avec ces pays pouvait aider à « convaincre la Chine et la Russie de ne pas mettre un veto ».

Il s’est réjoui que les États-Unis aient « changé de position » et marquent « leur volonté de défendre maintenant très clairement un cessez-le-feu ».

« Il y a eu pendant longtemps une réticence américaine. Elle est maintenant levée, il y a un alignement sur une bonne base de notre texte grâce à ce qui s’est passé ces dernières heures. C’est une bonne chose », s’est-il félicité.

- Publicité-