Vingt joueurs dont Youssef Msakni aux entraînements de lundi

Vingt joueurs dont Youssef Msakni ont pris part, lundi soir, au stade annexe de Radès, à la séance d’entrainement du Onze National en préparation pour les deux confrontations amicales prévues les 22 et 27 en France face respectivement aux Comores et au Brésil.

La séance qui a été marquée par l’arrivée des joueurs Omar Rekik, Hannibal Majbri, Mortadha Ben Ouannes, Dylan Bronn, Béchir Ben Said et Aissa Aidouni, a connu un rythme élevé et les exercices ont été axés sur le positionnement en défense et le jeu devant les buts en vue de renforcer l’efficacité offensive.

De leur côté, Elyès Sekhiri, Hamza Mathlouthi, Seifeddine Jaziri, Issam Jebali, Anis Ben Slimane et Rami Kaaib, arrivés également lundi, se sont contentés d’une séance de décrassage au lieu de résidence de la sélection nationale.

Le groupe sera au complet après l’arrivée attendue de Wahbi Khazri, Seifeddine Khaoui et Seifallah Letaief qui devront prendre part à la séance d’entrainement prévue cet après-midi au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Rappelons que le sélectionneur national, Jalel Kadri, avait convoqué 29 joueurs pour prendre part aux deux confrontations amicales préparatives pour le Mondial-2022 au Qatar.

- Publicité-