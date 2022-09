Vinicius et Militão  ne seront pas rentrants contre la Tunisie

Les deux joueurs du Real Madrid, Vinicius et Militão, débuteront sur le banc de touche lors du match amical contre la Tunisie, ce mardi soir, au Parc des Princes, l’entraîneur Tite souhaitant donner à Fred et Danilo l’occasion d’impressionner.

La sélection brésilienne a effectué sa dernière séance d’entraînement sur le sol français, sous la pluie, avant d’affronter l’équipe nationale tunisienne.

Tite cherche à faire les derniers ajustements et à dissiper les derniers doutes, indique le quotidien sportif espagnol AS.

Tout porte à croire que le manager jouera ce match en reconduisant neuf des onze de départ de la victoire 3-0 contre le Ghana. Seuls Vinicius et Militão n’y seront pas , laissant leurs places à Fred et Danilo. Ce changement verra Lucas Paquetá quitter le centre du terrain pour occuper l’attaque sur l’aile gauche, ou devancer le meneur de jeu, pour laisser un double pivot formé par Fred et Casemiro, tous deux désormais à Manchester United.

La composition prévue pour le Brésil mardi est donc la suivante :

Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles ; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Raphinha ; Neymar, Richarlison.

Bien que Weverton se soit entraîné avec les titulaires dimanche, la presse brésilienne rapporte qu’Alisson restera titulaire dans le but brésilien.

En attendant, cette dernière séance d’entraînement des hommes de Tite a laissé peu d’indices. Le coach a laissé entrer les médias pour assister au début de celle-ci, où un échauffement collectif et un entraînement de base ont eu lieu, mais aucune distinction n’a été faite entre titulaires et remplaçants.