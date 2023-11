Violene dans les stades: Séance travail au MJS consacrée aux projets des stadiers et des billets électroniques

Une séance de travail a été consacrée ce matin au siège du ministère de la jeunesse et du sport (MJS) à la restitution des recommandations issues de la conférence nationale sur la lutte contre la violence et le vandalisme dans les stades.

La séance, s’est déroulée en présence des représentants des différentes parties concernées, a permis de dresser le bilan des travaux de la commission mixte entre le MJS et le ministre de l’intérieur (MI), en prévision de la mise en œuvre des projets de tickets électroniques et des stadiers.

Au programme de la séance, a fait savoir le MJS sur sa page Facebook, figurait des interventions autour des travaux de la sous-commission chargée de la création d’une plateforme de vente des billets électroniques et de l’avancement des travaux de la sous-commission en charge du cadre juridique organisant l’activité des stadiers au niveau de l’encadrement et de l’organisation des supporters dans les stades.

Selon la même source, il a été convenu de mettre en application les nouvelles mesures de manière progressive en coordination avec le MI et les associations sportives et ce, à l’occasion des matchs de championnat.

