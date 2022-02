Visa et cartes de séjour: Vers une nouvelle police des étrangers au Togo

Le Togo s’apprête à actualiser les conditions générales liées à l’entrée et au séjour des étrangers sur son territoire. Le gouvernement, réuni lundi en conseil des ministres dans la Kozah, a adopté un avant-projet de loi dans ce sens.

La nouvelle mouture, qui doit remplacer l’actuel vieux de 35 ans, prendra en compte plusieurs réalités et contraintes contemporaines. Les nouvelles conditions, explique le ministre de la communication, tiendront compte des « différentes catégories d’individus qui entrent sur le territoire« . Et, poursuit-il, « des sanctions seront également prévues » pour les éventuels cas de fraude par exemple.

Par ailleurs, le projet inscrit dans le troisième axe de la feuille de route (modernisation du pays et renforcement de ses structures), prévoit une digitalisation du processus de demande et d’établissement du visa et de la carte de séjour.

Pour l’heure, la délivrance de ces sésames se fait soit dans les ambassades et consulats, soit à la Direction générale de la documentation nationale (DGDN), ou encore aux services d’immigration.