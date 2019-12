Voitures administratives : Les opérations de contrôle gagnent en efficience !

Le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières organise, hebdomadairement, des opérations de contrôle en collaboration avec celui de l’Intérieur, pour lutter contre l’utilisation indue et illégale des voitures administratives. Ces opérations qui ont concerné les différentes régions de la République ont permis de réduire d’une manière considérable le taux des infractions enregistrées.

Radhouane Ayara, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières par intérim, a indiqué lors d’un point de presse tenu récemment à Tunis, que les infractions liées à l’usage des voitures administratives ont enregistré une baisse significative en 2019 atteignant 3,4% contre 7,3% en 2016 grâce au renforcement des patrouilles qui ont permis de contrôler 101.296 véhicules cette année sur tout le territoire tunisien.

Ayara a insisté sur la nécessité de renforcer les structures chargées de cette opération dans le but de minimiser les infractions liées aux manquements de l’utilisation des véhicules administratifs.

Ce résultat a été aussi favorisé par l’application d’amendes aux contrevenants en vertu du décret gouvernemental n° 647 du 26 mai 2017 concernant le contrôle de l’utilisation des voitures administratives.

11 mille voitures administratives exploitées illégalement !

Selon une étude menée par l’Association tunisienne de lutte contre la corruption, l’utilisation des véhicules administratifs a augmenté d’une manière considérable entre 2012 et 2015, en comparaison avec le nombre d’employés dans la fonction publique. Ce sont 11 mille voitures administratives qui ont été exploitées durant cette période.

Des experts tunisiens ont affirmé, à maintes reprises, que la rationalisation des dépenses publiques à travers l’annulation des bons d’essence et des voitures de fonction accordés aux agents de l’Etat, permettra de réaliser un gain de 1.5 milliard de dinars par an pour l’Etat tunisien.

La prolifération du phénomène de l’exploitation des véhicules administratifs à des fins personnelles a attiré l’attention d’un grand nombre de Tunisiens qui ont lancé des appels à la publication de photos illustrant ces dépassements sur les réseaux sociaux. Cette initiative a pour objectif d’inciter les parties concernées (ministère de l’Intérieur, de l’Equipement, de l’Agriculture, de la Défense….) à sanctionner les auteurs des infractions.

Les voitures administratives coûtent à l’Etat 760 MDT par an

760 millions de dinars par an, tel est le coût des voitures administratives, selon un rapport de l’Association tunisienne de lutte contre la corruption, qui a été publié en 2016.

Le rapport précise que le nombre de véhicules utilisés par l’Administration a augmenté de 11 000 de 2012 à 2015 pour se situer à 84 000 unités actuellement, soit une moyenne d’une voiture pour 8 fonctionnaires.

La même source indique que 64% des subventions aux carburants vont aux voitures administratives, y voyant une dilapidation des deniers publics.

Les dépenses se répartissent comme suit : assurance (500 dinars au minimum par voiture), vignette (400 dinars), entretien et maintenance (1200 dinars), mécanique et réparation (1080 dinars), soit 3200 dinars de dépenses supplémentaires par voiture outre le carburant.

On rappelle que le programme d’intervention du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a été axé en 2019 sur une nouvelle approche qui consistera à procéder au contrôle de la gestion du parc auto dans les différents services de l’Etat, des établissements et des entreprises publiques et ce dans le cadre de la bonne gouvernance de la gestion des véhicules administratifs.