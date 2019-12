Volley-Championnat deTunisie :programme de la 11e journée

Programme de la 11e journée du championnat de Tunisie de volley-ball qui sera disputée samedi 7 décembre courant

Salle Zouaoui à huis clos (18h00):

Espérance ST – ES Sahel

A la Marsa à huis clos (18.00):

AS Marsa – CS Sfaxien

A Sidi Bousaid à huis clos (16h00):

Saydia Sport Sidi Bousaid – Tunisair Club

A Sfax (18h00)

UST Sfax – ASPTT Sfax

CO Kelibia – AS Haouaria reporté au samedi 14 decembre

MS Bousalem – CS Hammam -Lif reporté à une date ultérieure