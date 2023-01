Résultats des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de volley-ball, disputés mercredi :

. Mercredi :

A Borj Cédria :

EB Cédria – Espérance ST 0-3

A Boumhal :

CS Hammam Lif – CS Sfaxien 0-3

A Boumhal :

B. Bassatine – US Carthage 0-3

A El Haouaria :

AS Haouaria – UST Sfax 2-3

A Hammam Ghezaz :

FH Ghezaz – SS Sidi Bousaid 1-3

A Kélibia :

CO Kélibia – MS Bousalem 2-3

A La Goulette :

EO Goulette – ASTT Sfax 1-3

A La Marsa :

AS Marsa – Etoile du Sahel 3-1

