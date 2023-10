Volley – TQO Japon (4e J/Gr B) : La Tunisie concède sa 4e défaite

La sélection tunisienne de volley-ball (seniors) a essuyé, mercredi, sa quatrième défaite d’affilée au Tournoi de Qualification Olympique pour les Jeux de Paris-2024, organisé à Tokyo, en s’inclinant devant les Etats Unis 0-3 (11-25, 12-25, 14-25), pour le compte de la 4e journée du groupe B.

Dans les autres matches du groupe, la Slovénie a battu l’Egypte 3-1 (23-25, 25-22, 25-17, 25-14), et la Serbie a disposé de la Finlande 3-0 (25-21, 25-22, 25-22) tandis que le Japon affrontera la Turquie ultérieurement.

Lors des trois premières journées, rappelle-t-on, le six national s’était incliné devant ses homologues slovène, serbe et japonais sur le score de 3 sets à 0.

La Tunisie affrontera vendredi l’Egypte, puis la Finlande, samedi, et la Turquie, dimanche.

Résultats :

Samedi 30 septembre :

Tunisie – Slovénie 0-3

Dimanche 1er octobre :

Tunisie – Serbie 0-3

Mardi 3 octobre

Tunisie – Japon 0-3

Mercredi 4 octobre

Tunisie – USA 0-3

Reste à jouer

Vendredi 6 octobre :

05h00 : Tunisie – Egypte

Samedi 7 octobre

05h00 : Tunisie – Finlande

Dimanche 8 octobre

05h00 : Tunisie – Turquie

Classement PTS J

Etats Unis 12 4

. Slovénie 12 4 Serbie 9 4 Japon 6 3 Turquie 3 3 Egypte 2 4 Finlande 1 4 Tunisie 0 4