Volonté tuniso-algérienne de renforcer la coopération dans le domaine social

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a mis l’accent lors de sa rencontre, hier dimanche à Alger avec le ministre algérien du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Youcef Cherfa sur le souci de mettre en œuvre les différentes conventions conclues entre la Tunisie et l’Algérie au service des intérêts des deux peuples frères et sur la nécessité de multiplier les rencontres entre les responsables des deux pays pour mieux profiter des expériences pilotes.

Il a, également, souligné l’importance de sa visite en Algérie qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales privilégiées entre les deux pays frères et de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans le domaine social.

Cette visite, a-t-il dit, est l’occasion de prendre connaissance de l’expérience algérienne en matière de sécurité sociale, de la carte électronique « Chifa » et des mécanismes de l’allocation chômage.

Pour sa part, le ministre algérien du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a mis l’accent sur la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays, soulignant l’importance de consolider et de développer davantage les relations de coopération dans les domaines du travail, des relations professionnelles, de l’emploi, de la santé et de la sécurité au travail.

Les deux parties ont, à cette occasion, passé en revue les relations de coopération entre les deux ministères et convenu de tenir les réunions des commissions techniques mixtes avant la fin de l’année en cours.