Saïed mettra fin à la sous-traitance et aux CDD, mais n’a pas parlé de tout

Le président de la République, Kais Saied, a souligné la nécessité de mettre un terme à la sous-traitance, qu’il qualifie d’une forme de traite des humains et des catégories précaires.

Au cours de son entretien, jeudi soir, au Palais de Carthage, avec les ministres des Affaires sociales, Malek Ezzahi, et de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Lotfi Dhiab, Saied a souligné que le travail est un droit pour chaque citoyen, homme et femme, et que l’État doit prendre les dispositions nécessaires pour le garantir sur la base de la compétence et de l’équité.

Il a souligné que chaque citoyen a le droit de travailler dans des conditions décentes et avec un salaire équitable, comme le stipule la Constitution, estimant que la sous-traitance « n’est ni constitutionnelle ni acceptable ».

Il a également appelé à la nécessité de mettre fin aux contrats à Durée Déterminée, car le travailleur a droit à la stabilité, affirmant à ce propos : « Tout comme l’employeur, les travailleurs ont également droit à la sécurité, à la stabilité et à un salaire équitable ».

Sur un autre plan, le Président de la République a abordé la question de la majoration automatique des pensions des retraités, notamment dans le secteur privé.

Le président de la République a mis l’accent, lors de son entretien mardi dernier avec le chef du gouvernement, sur la nécessité de hâter l’élaboration d’une nouvelle législation qui soit en mesure de mettre fin au règne des contrats de sous-traitance et aux mécanismes de l’emploi précaire qui font figure de forme « d’esclavage masqué », où l’employé n’a plus droit à l’espoir ni à un avenir sûr et certain.

On notera que le communiqué présidentiel n’a pas évoqué la péréquation des salaires dans la fonctions publique, et n’a parlé que de l’augmentation pour le secteur privé, peut-être à travers le Smig. Le communiqué présidentiel n’a pas évoqué le sort qui pourrait être réservé aux sociétés de sous-traitance, ni les charges que supporteront les entreprises qui utilisent cette méthode de recrutement.