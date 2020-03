Wael Jallouz dément vouloir prendre sa retraite

L’international tunisien, pensionnaire du club français Chartres (division 2 française de handball) Wael Jallouz, affirme n’avoir pas encore mis fin à sa carrière, contrairement aux informations véhiculées par certains médias.

“Jusqu’à maintenant, je n’ai pas encore mis fin à ma carrière et c’est là ma déclaration officielle”, a indiqué Jallouz dans un post publié, jeudi, sur sa page “Facebook”.

Jallouz explique avoir “traversé des moments très difficiles pour des soucis de santé, durant l’année écoulée”, mais qu’il avait survécu grâce à Dieu.

“Il n’y a plus de raisons de s’inquiéter”, a-t-il fait savoir.

L’arrière-gauche tunisien a, en outre, affirmé avoir repris ses activités quotidiennes ordinaires ainsi que les entrainements.

Il a, toutefois, annoncé avoir rompu son contrat avec “Chartres”, en raison d’une blessure au petit doigt qui l’empêcherait de jouer.

Selon plusieurs médias de la place, le handballeur souffrait depuis son arrivée à Chartres, d’une sérieuse infection oculaire. Malgré les différents traitements tentés sur Paris, il a fini par perdre la vue d’un œil. Il a ensuite été victime, au printemps, d’une péritonite et a passé plusieurs mois à l’hôpital.

L’ancien arrière-gauche du Barça (Espagne), Kiel et Berlin (Allemagne), a débuté sa carrière à l’AS Hammamet (2010/2013). Il a déjà remporté une ligue des champions d’Europe en 2015 ainsi que trois titres de champion d’Espagne (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).