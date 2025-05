Warren Buffett fustige la guerre commerciale livrée par Donald Trump

« Le commerce ne doit pas être une arme ». Tels ont été les mots du milliardaire Warren Buffett ce samedi 3 mai. L’homme d’affaires de 94 ans s’est une nouvelle fois montré très critique envers Donald Trump et la guerre commerciale que celui-ci a lancée depuis son retour à la Maison-Blanche. Lors de l’assemblée générale de son conglomérat, Berkshire Hathaway, Warren Buffett a déclaré que les droits de douane excessifs exercés par Donald Trump pouvaient s’apparenter à “un acte de guerre”.

“C’est une grave erreur, à mon avis, quand vous avez sept milliards et demi de personnes qui ne vous aiment pas beaucoup et que vous en avez 300 millions qui se vantent d’une manière ou d’une autre de leur réussite”, a estimé le milliardaire américain.

Berkshire Hathaway, la société dirigée par Warren Buffett, a constaté un bénéfice de 9,6 milliards de dollars pour le premier trimestre. Un résultat en baisse de 14 % puisque l’année dernière sur la même période, la société affichait un bénéfice de 11,22 milliards.

