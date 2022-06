Washington doit soutenir l’opposition tunisienne contre Saied, selon l’ex ambassadeur US Walles

Les États-Unis doivent soutenir les groupes d’opposition en Tunisie, alors que le président Kais Saied cherche à consolider son pouvoir, a déclaré l’ancien ambassadeur US à Tunis, Jacob Walles.

« Les acteurs internationaux ne peuvent être efficaces dans une telle situation que lorsqu’ils soutiennent les initiatives tunisiennes », a-t-il précisé lors d’un webinaire virtuel organisé par l’Arab Center, un groupe de réflexion basé à Washington.

Il a ajouté qu’une action unilatérale des États-Unis serait probablement perçue par les Tunisiens comme une ingérence dans le pays, plutôt que comme un soutien.

Walles, qui a été ambassadeur en Tunisie de 2012 à 2015, a déclaré que l’approche de l’administration Biden à l’égard de la Tunisie avait été ambiguë depuis que Saied a pris le pouvoir en juillet 2021, Washington se concentrant principalement sur la lutte contre la Chine sur la scène mondiale, et plus récemment avec l’invasion russe en Ukraine.

Il a également ajouté que l’administration Biden semblait être aux prises avec les limites de son influence au Moyen-Orient – comme en témoigne le fait que de nombreux pays de la région n’ont pas rejoint les États-Unis dans leur position contre la Russie aux Nations unies plus tôt cette année.

« Je pense que l’administration a bien compris les limites de sa capacité à influencer avec succès la politique interne en Tunisie, ou, d’ailleurs, n’importe où au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord », a déclaré Walles.

Le diplomate, qui est actuellement chercheur principal non résident à la Fondation Carnegie pour la paix internationale, a également noté que lors de conversations avec des responsables de l’administration Biden, beaucoup pensaient que Saied continuait à bénéficier d’un soutien populaire dans toute la Tunisie.

La suspension du Parlement et la prise de contrôle du pouvoir judiciaire par Saied l’année dernière ont été initialement accueillies avec un soutien important, car l’économie du pays avait continué à se détériorer depuis les manifestations du Printemps arabe.

Cependant, près d’un an plus tard, ce soutien n’est plus guère présent, Saied continuant à prendre des mesures pour consolider son pouvoir et éliminer les voix de l’opposition.

Saied, qui affirme que ses actions étaient à la fois légales et nécessaires pour sauver la Tunisie d’une « menace imminente », réécrit la constitution démocratique introduite après la révolution du Printemps arabe de 2011, et affirme qu’il la soumettra à un référendum en juillet.

Alors que le chef de l’Etat s’est concentré sur la restructuration de la politique tunisienne, une crise économique imminente menace de faire échouer ses plans, car le gouvernement peine à financer son déficit de 2022 et à rembourser ses dettes.

Entre-temps, des milliers de Tunisiens descendent dans les rues du pays pour protester contre le retour de la démocratie avant le référendum de juillet.

Les Etats-Unis « ne doivent pas être les complices de Saied »

Au cours du webinaire, Walles a déclaré que, si les Etats-Unis ont besoin d’une opposition unifiée à soutenir en Tunisie, Washington n’a pas réussi à faire comprendre aux Tunisiens qu’ils soutiendraient une alternative au pouvoir de Saied.

« Si les parties extérieures ont besoin que les Tunisiens proposent une alternative, les Tunisiens ont besoin que les parties extérieures indiquent qu’ils sont prêts à soutenir une alternative si elle se présente », a-t-il déclaré.

« C’est un domaine dans lequel je reprocherais aux États-Unis et à la communauté internationale de ne pas signaler, directement ou indirectement, à l’opposition tunisienne qu’ils sont prêts à soutenir une alternative à Kais Saied. »

Les experts ont précédemment noté que les Etats-Unis pourraient suivre n’importe laquelle des nombreuses options afin de préserver la démocratie en Tunisie, y compris la réduction de l’assistance militaire américaine au pays, l’utilisation d’autres aides, et également l’utilisation des négociations bloquées du FMI avec la Tunisie, dans lesquelles Saied espère obtenir un prêt qui soulagerait la crise économique en cours.

Monica Marks, professeur adjoint à l’Université de New York à Abu Dhabi, a déclaré que, bien qu’un arrêt complet de l’aide au pays puisse être préjudiciable aux Tunisiens ordinaires, Washington devrait indiquer clairement qu’il ne récompenserait pas les actions de Saied.

« Nous devons réaliser que même si Saied lui-même ne répond pas à la carotte et au bâton, beaucoup de gens autour de lui, ceux qui sont pour lui ou contre lui, observent – et les signaux comptent », a déclaré Marks au cours du panel de jeudi.

« Les Tunisiens regardent de très, très près le montant de l’aide sur la table ».

Depuis 2011, la Tunisie a reçu près de 685 millions de dollars d’aide des États-Unis par le biais de l’Agence américaine pour le développement international.

En avril, les États-Unis ont proposé la première suspension partielle de l’aide à la Tunisie, avec une réduction de 70 millions de dollars de l’aide militaire et de 40 millions de dollars de l’aide économique.