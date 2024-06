Washington : La poursuite de l’engagement militaire israélien à Gaza « affaiblit Israël »

« La poursuite de l’engagement militaire à Gaza n’est qu’une main tendue à la poursuite du conflit, à l’instabilité et à l’insécurité pour Israël », a estimé Matthew Miller, porte-parole du département d’État américain, interrogé sur les commentaires de Netanyahou lors de son interview sur la chaîne 14.

Ce dernier avait déclaré qu’Israël devrait maintenir un contrôle de sécurité global sur Gaza après la guerre et entrer dans la bande si nécessaire afin de s’assurer que le Hamas ne puisse pas rétablir sa présence à Gaza. « Il est évident que cette situation est extrêmement préjudiciable aux habitants de Gaza, qui veulent pouvoir reconstruire leur vie et leurs maisons et qui veulent pouvoir envisager un avenir différent », a affirmé Miller. « Mais nous pensons également que la poursuite de l’action militaire à Gaza ne fait qu’affaiblir Israël. Il est plus difficile de parvenir à une résolution dans le nord, cela ajoute à l’instabilité en Cisjordanie, et il est plus difficile pour Israël de normaliser ses relations avec ses voisins. C’est pourquoi nous continuerons à proposer ce que nous croyons être une voie alternative qui renforce la sécurité d’Israël, et non pas une voie qui l’affaiblit », a poursuivi Miller.

