Washington reconnaît à l’Algérie son statut de « puissance régionale »

«L’Algérie est, clairement, une puissance régionale », a déclaré l’ambassadrice américaine à Alger, Elizabeth Moore Aubin qui, depuis qu’elle a entamé sa mission il y a un an, n’a cessé de proclamer, haut et fort, son attachement « viscéral » à tous ce qui se rapporte au pays d’accueil auprès duquel elle représente les États-Unis d’Amérique. En effet, dans un entretien, à bâtons rompus avec l’Agence nationale de presse, la diplomate évoque tous les aspects ou presque de la coopération bilatérale. À commencer par le dossier sécuritaire qui prouve l’excellent travail de collaboration algéro-américain pour ne citer que la lutte anti-terroriste. À ce titre, l’ambassadrice américaine affirme que les deux pays travaillent en « étroite collaboration » pour « contribuer à instaurer la paix partout ».

Sur le plan économique, Moore Aubin aspire à renforcer une relation bilatérale qu’elle estime déjà « très forte », affirmant, cite l’APS, que de « grandes avancées » ont déjà été enregistrées et d’autres pourraient suivre, notamment avec la promulgation de la nouvelle loi sur l’investissement, jugée « très attractive » pour les entreprises américaines. « Nous avons réalisé de grandes avancées cette année, à la fois dans le domaine de l’énergie, secteur de coopération traditionnelle entre les deux pays, mais aussi dans l’ensemble des questions économiques », a déclaré l’ambassadrice. Pour donner corps à ses propos, elle soutient que la prometteuse loi sur l’investissement, promulguée en juillet dernier, constitue un « très bon pas en avant », assurant que ce nouveau code « répond aux attentes des investisseurs en matière de cadre légal et réglementaire solide régissant l’investissement et offre la garantie de transfert, dans un autre pays, du capital investi et des revenus qui en découlent ».