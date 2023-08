« Water Matter » à Dar Ben Achour: Expériences artistiques sur la lumière et l’eau, du 31 août au 2 septembre 2023

Une exposition du projet « Interférence Summer Project intitulée « Water Matter » à laquelle participe un groupe d’artistes tunisiens et étrangers se tient à Dar Ben Achour à la médina de Tunis du 30 août au 2 septembre 2023.

Près d’une quinzaine d’artistes présentera de nouvelles expériences artistiques réfléchissant à l’utilisation de la lumière et de l’eau comme médiums et matériaux artistiques.

Cette exposition est aussi un espace d’échange et de débat sur les questions et les enjeux liés à l’eau, ainsi que sur le rôle de l’art contemporain non seulement dans le monde actuel, mais aussi dans le cadre local du pays.

Du dessin, de la peinture numérique, à la vidéo et à l’installation, une variété de médiums et de disciplines traduiront des idées et des notions sur l’eau, transformant le lieu historique de Dar Ben Achour en un espace d’échange entre l’artiste et le public, la mémoire et l’imaginaire, arrivant à des représentations diverses, éphémères formes visuelles, assez tangibles pour susciter la réflexion et le débat, assez abstraites pour ne pas dicter le discours.

Le Projet d’été Interférence vise à sensibiliser cette fois à la crise de l’eau en cours et à ses défis écologiques, technologiques et socioculturels avec les moyens de l’art contemporain.

