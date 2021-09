Wifak sous le coup de deux redressement fiscaux de plus de 5 MDT

Chez la Wifack International Bank, institution tunisienne de finances islamique où Hédi Ben Ayed dispose de 22,7 % du capital, les services compétents de l’administration fiscale avaient adressé à la banque en date 30 décembre 2020, la notification des résultats du contrôle des exercices précités pour un montant global en principal et pénalités estimé à 1,122 MDT. Cette notification a fait l’objet d’une opposition en date du 12 février 2021. L’administration fiscale a répondu en date du 7 mai 2021 après suppression de quelques chefs de redressement. La banque a adressé à la mission de réconciliation, une nouvelle opposition en date du 21 mai 2021.

Quelques mois plus tard, en date du 19 avril 2021, les services compétents de l’administration fiscale ont adressé à la banque, la notification des résultats du contrôle des exercices précités pour un montant global en principal et pénalités estimés à 3, 862 MDT et une réduction du report d’impôt (IS et TVA) de 2 135 KDT. En date du 02 Juin 2021, la banque a formulé une opposition appuyée par les justificatifs nécessaires. La banque est en attente de la réponse de l’administration sur l’opposition.