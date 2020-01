Youssef Chahed et Nabil Karoui enterrent la hache de guerre !

Le chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed, et le président du parti Qalb Tounès, Nabil Karoui, se sont rencontrés, lundi soir, mettant fin ainsi à des hostilités qui se sont poursuivies plus de six mois durant.

Selon une source haut placée citée par « Acharaa al-Magharibi », il s’agit des premières retrouvailles du genre, scellées dans la foulée d’une rencontre préparatoire et de coordination ayant groupé Nabil Karoui et le secrétaire général de Tahya Tounès, Slim Azzabi, destinée à mettre un point final aux désaccords entre les deux partis.

Ces rencontres interviennent dans le contexte des développements enregistrés dans le dossier de la formation du prochain gouvernement, notamment le refus de Qalb Tounès et Tahya Tounès la composition gouvernementale proposée par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli.

La même source a révélé que Nabil Karoui a rencontré également le secrétaire général du mouvement Echaab, Zouhair Maghzaoui.