Youssef Chahed, je ne suis pas intéressé, ni par la Kasbah, ni par un poste d’ambassadeur

« Je suis sorti il ​​y a quelque instants de la réunion du Conseil de sécurité nationale, pour trouver, et pour la millième fois, des pages fb faisant circuler à nouveau la nouvelle de ma nomination en tant qu’ambassadeur dans une nouvelle capitale … Donc, mes sincères remerciements à tous ceux qui se sont soudainement intéressés à mon avenir, et m’annoncent chaque jour de nouveaux postes que j’assumerais après avoir quitté La Kasbah », dit ainsi, un peu sarcastique Youssef Chahed.

Et d’affirmer ensuite que «je souhaite informer tout le monde, que je ne m’intéresse pas au poste de chef de gouvernement, ni à l’obtention d’un poste d’ambassadeur, ni à la direction d’un cabinet, ni à aucun autre poste autre poste, comme le disent les fausses nouvelles en circulation. Je ne souhaite que continuer le dirigeant du gouvernement jusqu’au vote de confiance au nouveau gouvernement, et la poursuite de mes activités et mon engagement politique pour le bien de notre cher pays ». C’est ce qu’écrivait hier soir le chef de gouvernement de gestion des affaires courantes Youssef Chahed. Il dément ainsi, toutes les informations, courant sur les réseaux sociaux, à propos de possibles nouveaux postes, dont celui de possible chef du gouvernement dit du président.