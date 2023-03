Zaghouan: 150 infractions relevées depuis début Ramadan

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction du commerce à Zaghouan ont relevé 150 infractions suite à 786 visites d’inspection menées depuis le début du mois de Ramadan.

Sofiène Zid, directeur régional du commerce, a indiqué que ces infractions sont liées notamment aux secteurs des fruits et légumes (68), produits alimentaires (37) et volailles et viandes (13), outre la saisie de 359 kg de bananes pour augmentation illégale des prix.

» Dix autres infractions ont été enregistrées à l’issue de 50 visites d’inspection effectuées par les brigades de contrôle économique dans la région », a fait savoir Jamel Ennaifer, représentant régional de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Cette opération a permis de saisir 7 tonnes de sucre en poudre, 7800 boites de biscuits, 450 kg de conserves, 155 kg d’épices, 40 kg de formage et 20 kg de volailles et viandes.

- Publicité-