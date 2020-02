Zaghouan : 2,2 MD pour le programme d’investissement municipal de Zriba

Le programme d’investissement de la municipalité de Zriba (gouvernorat de Zaghouan) bénéficiera, au titre de l’année 2020, de financement de l’ordre de 2,2 millions de dinars, a indiqué, à l’agence TAP, Brahim Ben Omar, maire de Zriba.

Cette enveloppe sera consacrée à la réalisation de divers projets dans les zones qui ne sont pas couvertes par le plan du développement urbain de la ville de Zaghouan.

Les travaux de ces projets devront être lancés à partir du mois de juin prochain, a-t-il ajouté.

Parmi ces projets, l’embellissement de l’entrée sud de la ville, l’aménagement d’une place publique au niveau de Bouachir, l’acquisition de matériel et équipement pour terrain de foot et l’asphaltage des entrées de Béni Mar et Lansarin.

Il s’agit également des travaux de modernisation du réseau routier à Zriba Hamam-Sud, Zriba Hammam-Nord et Zriba-village.

Le conseil municipal de Zriba a œuvré, depuis son installation suite aux dernières élections municipales, à renforcer les ressources de la municipalité ce qui a permis de porter son budget cette année à plus de 7 MD, d’après la même source.