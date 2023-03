Zaghouan : Des aides financières et en nature d’une valeur de 1,4 MD au profit des familles démunies durant le Ramadan

La valeur des aides financières et en nature allouées aux familles nécessiteuses dans le gouvernorat de Zaghouan à l’occasion du mois de Ramadan, s’élève à environ 1,4 MD, montant qui sera consacré à plus de 10 mille familles, a indiqué, lundi à la TAP, le directeur régional des affaires sociales, Jamel Guermasi. Il a précisé que le ministère des affaires sociales a prévu 7168 aides financières d’une valeur totale de 860 MD au profit des familles incluses dans le programme de sécurité sociale, et qui seront remises sur deux dates, à savoir, le 17 mars courant le et le 17 avril prochain. » Le ministère de tutelle a également alloué 1600 colis de denrées alimentaires, d’une valeur de 85 dinars chacun, au profit des personnes à faible revenu et des familles inscrites au programme de sécurité sociale, et qui seront distribués au cours de la première semaine du mois saint « , a ajouté Guermasi. Dans ce contexte, le comité régional du Croissant-Rouge à Zaghouan contribuera à cet élan de solidarité, par le biais de 550 aides en nature consacrées aux familles démunies, a fait savoir la même source.

- Publicité-