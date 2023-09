Zaghouan : La production des olives estimée à 25 mille tonnes

La récolte de l’huile d’olive pour la saison 2023/2024 dans le gouvernorat de Zaghouan est estimée à près de 25 mille tonnes d’olives et 5 mille tonnes d’huile.

Cette production provient de 2,3 millions oliviers sur 8,4 millions oliveraies plantées dans la région, selon les statistiques du Commissariat régional au développement agricole.

Le chef de service de la production végétale au CRDA de Zaghouan, Ali Hammami a indiqué, à l’Agence TAP, que la production d’olives est en baisse de 16,6% cette année par rapport à 2022 (30 mille tonnes), et de 32% par rapport à la moyenne enregistrée, au cours de la dernière décennie (37 mille tonnes).

Il a ajouté que l’oléiculture à Zaghouan s’étend sur 61,5 mille ha soit 6% de la superficie oléicole nationale dont 20 mille ha de production oléicole biologique.

Le gouvernorat de Zaghouan compte 35 huileries, 5 unités de transformation des olives et 2 unités de conservation des olives de table.

La période de cueillette des olives dure 313 jours et l’opération nécessite au moins 2600 ouvriers.

L’activité oléicole dans la région assure 500 mille jours de travail par an.

