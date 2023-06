Zahi affirme l’adoption d’un processus de développement permettant de garantir une répartition équitable des richesses

Le ministre des affaires sociales, Malek Zahi a indiqué vendredi à Genève que la Tunisie a mis en place un processus de développement se basant sur la bonne gouvernance et la répartition équitable des richesses. Une démarche, a-t-il dit qui s’inscrit dans le cadre d’un processus participatif assurant la contribution des différentes parties et enracinant la décentralisation et la gouvernance locale tout en dynamisant le rôle des régions pour booster la le secteur économique.

Zahi a affirmé lors de son allocution à la 111ème session de la conférence internationale du travail, que l’accélération de la mise en place d’un programme de réforme se basant sur le volet social permet de limiter la pauvreté et la disparité sociale et régionale et consolider les droits de base. Zahi a estimé que la création des sociétés communautaires décidée par le président de la république est une confirmation de l’adoption par l’Etat d’une démarche économique à raison sociale.

Une démarche, a-t-il noté, vise essentiellement à favoriser les conditions d’une vie digne dans les différentes régions du pays sans discrimination. Le but est de réaliser une insertion et une stabilité sociale et garantir un développement durable tout en préservant les critères d’un travail décent, a-t-il soutenu. Zahi a également mis en relief l’attachement de la Tunisie à édifier une justice sociale solide et à développer un système de la protection sociale afin de fournir les conditions adéquates aux différentes catégories sociales. Le ministre a affirmé par la même occasion l’importance de la conférence internationale du travail pour instaurer un dialogue et une concertation entre les parties concernées. Il a à ce propos appelé à soutenir les palestiniens et à unifier les efforts pour les aider à recouvrer leurs droits. la 111ème session de la conférence internationale du travail se tient à Genève du 5 au 16 juin courant. Des représentants d’organisation et de gouvernement participent aux travaux de cette conférence pour aborder différentes questions dont l’économie durable et la protection des travailleurs.