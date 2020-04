Zarzis enregistre son 1er décès

Le directeur de l’hôpital régional de Zarzis Monji Marzouki a annoncé, ce jeudi 2 avril 2020, que la ville de Zarzis a enregistré son premier décès lié au Coronavirus. La victime est un septuagénaire et hospitalisée depuis samedi dernier.

L’homme est rentré de France vers la mi mars et souffrait d’une maladie chronique et avait subi une opération de pontage auparavant. Il avait observé l’auto isolement et quand son état de santé s’est détérioré, il était sous contrôle médical et celui de la cellule de crise, rapporte Mosaïque FM.