Zbidi donnera l’absolution à tous les consommateurs de cannabis et effacera leur B3

Lors de son passage, dimanche soir, avec la seconde vague des candidats à la présidentielle anticipée de 2019, le candidat Abdelkerim Zbidi a évoqué dans le grand débat, la question de la consommation du cannabis par les jeunes tunisiens et ce qu’il ferait s’il était élu président. Le candidat Zbidi propose ainsi de bannir la prison pour les primo-consommateurs et la 1ère cigarette de cannabis, de condamner simplement à des travaux d’intérêt public et une amnistie pour les primo-consommateurs qui seraient en prison lorsqu’il sera à Carthage. Zbidi qui en fait un clip sur sa page officielle, propose même d’effacer toute sorte de punition pour consommation de cannabis, dans le B3, document délivré par le ministère de l’intérieur retraçant le passé juridique de tout citoyen, à la sortie de prison.