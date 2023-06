Zimbabwe : Les élections générales fixées au 23 août

Les élections générales au Zimbabwe auront lieu le 23 août.

La date tant attendue des scrutins présidentiel et législatif, a finalement été annoncée mercredi par le président sortant Emmerson Mnangagwa âgé de 80 ans.

Elu chef de l’état en 2018 à la suite d’un coup d’état qui a déposé le président Robert Mugabe un an plus tôt, il achève actuellement un second mandat.

Son principal rival l’avocat et pasteur Nelson Chamisa, âgé de 45 ans, avait exprimé mardi son impatience accusant Mnangagwa d’entretenir « l’opacité sur les dates » des élections attendues depuis plusieurs mois.

Pendant cette période d’attente, le parti dont il est à la tête, la toute nouvelle Coalition des citoyens pour le changement (CCC) a accusé le parti au pouvoir de réprimer les opposants politiques. Des réunions de l’opposition ayant été entravées, et des responsables, y compris des députés, arrêtés sous prétexte de réunion illégale.

Détenu depuis bientôt un an, Job Sikhala, député de l’opposition populaire en banlieue de Harare, devenu malgré lui un symbole de cette répression dénoncée par des organisations de défense des droits, a été condamné en mai pour entrave à la justice.