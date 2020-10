1 unité hôtelière sur 2 a fermé ses portes, selon le président d’honneur de la FTH

Près de 50% des hôtels ont fermé leurs portes et le reste ne pourra pas résister à cette crise, sur une longue période », a déclaré à l’agence TAP, Radhouane Ben Salah, président d’honneur de la Fédération Tunisienne d’Hôtellerie (FTH).

Le secteur touristique, et notamment celui de l’hôtellerie, a subi de plein fouet, les répercussions de la pandémie du Covid-19, Ben Salah a fait savoir que même les hôtels, dont les portes sont encore ouvertes, souffrent de grandes difficultés financières.

« Ils essaient de maintenir leurs activités, même s’ils sont déficitaires. Mais cette situation ne pourra perdurer au-delà de quelques mois supplémentaires, étant donné que leurs trésoreries connaissent une crise de liquidité sévère, d’autant plus que les banques refusent de leurs accorder des crédits », a-t-il expliqué.

Dans ce cadre, l’hôtelier a fait savoir que la ligne de crédit de 500 millions de dinars (MD), mobilisée par le gouvernement, au début de la crise sanitaire, n’a pas été activée, jusqu’à ce jour, et ce, en raison de rejet des banques.