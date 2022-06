Ouverture du Radisson Hotel Sfax

Radisson Hotel Group a annoncé l’ouverture de sa dernière offre hôtelière tunisienne à Sfax. Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans le cadre du plan de croissance et de développement du Groupe à l’horizon 2022 visant à ajouter plus d’une douzaine d’hôtels en Afrique et à atteindre un peu plus de 100 hôtels en exploitation et en développement sur le continent.

Situé à quelques pas du centre-ville et de la médina historique, le Radisson Hotel Sfax propose 88 chambres et suites lumineuses et contemporaines, toutes avec vue sur la ville. L’hôtel sera le premier et le seul hôtel haut de gamme de marque internationale dans la ville, répondant à la demande croissante des gouvernements, des entreprises et de l’événementieldans la région et au-delà, avec sept salles de réunion entièrement équipées et un espace séparé pour les réunions.

Tim Cordon, Area Senior Vice President, Middle East & Africa chez Radisson Hotel Group, déclare : » Nous sommes ravis d’étendre notre présence en Tunisie avec l’ouverture de notre troisième hôtel dans le pays. Située sur les rives sud de la Méditerranée, Sfax est à la fois une destination touristique offrant des siècles de culture et d’histoire, et l’un des plus importants centres d’affaires de Tunisie. C’est pourquoi nous avons conçu le Radisson Hotel Sfax pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires et de loisirs. Nous espérons qu’il constituera une partie importante de l’offre d’hospitalité et d’affaires de la ville ».

Jean Marie Didier, directeur général du Radisson Hotel Sfax, a déclaré, pour sa part : « C’est un honneur pour moi de diriger cette équipe très dévouée et motivée, alors que nous accueillons les clients avec le même niveau élevé de service professionnel qu’ils attendent des hôtels Radisson du monde entier, et que nous jouons un rôle actif dans la communauté locale. »

Avec la santé et la sécurité des clients et des membres de l’équipe comme priorité absolue, le Radisson Hotel Sfax met en œuvre le programme Radisson Hotels Safety Protocol. Les protocoles approfondis de propreté et de désinfection ont été développés en partenariat avec SGS, la première société mondiale d’inspection, de vérification, de test et de certification, et sont conçus pour assurer la sécurité et la tranquillité d’esprit des clients, du check-in au check-out.