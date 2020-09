100 mille dinars consacrés à la construction d’un foyer pour les agents du poste frontalier de la garde nationale et de la douane à Babouch

Une enveloppe de 100 mille dinars sera consacrée au lancement immédiat des travaux de construction d’un foyer pour les agents du poste frontalier de la garde nationale et de la douane à Babouch, à Ain Draham (Jendouba), a annoncé le Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi.

Il a ajouté dans une déclaration aux médias, en marge de sa visite, dimanche, au poste frontalier, que cette enveloppe budgétaire servira également, à l’accélération de l’aménagement du siège du poste frontalier de la garde nationale et de la douane à Babouch.

Le chef du Gouvernement a considéré que les conditions d’hébergement ne sont pas à la hauteur des efforts déployés par ces agents, estimant que ces conditions ne sont pas dignes d’un corps qui est en première ligne dans la lutte contre la criminalité et qui constitue le bouclier du pays.

Mechichi a mis l’accent sur le rôle social et de développement de ce poste dans la région, soulignant l’importance de renforcer ce rôle et fournir tous les moyens nécessaires afin de permettre, aux agents de la garde nationale et de la douane, de travailler dans les meilleures conditions. Il a aussi, pris connaissance, à cette occasion, de leurs préoccupations et de leurs besoins logistiques et humains.