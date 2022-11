1000 docteurs sans emploi des diverses spécialités recrutés jusqu’à présent

La déléguée officielle et porte parole des docteurs sans emplois dans les diverses spécialités, Rahma Said, a indiqué à Assabah News du 17 novembre que 1000 docteurs ont été recrutés, jusqu’à présent, dans le cadre des concours ouverts à ce effet, en vertu des accords conclus avec les autorités, faisant remarquer qu’il a été néanmoins constaté que 6500 candidats se sont présentés à ces concours alors quel es chiffres officiels du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique indiquent qu’il existe 4500 docteurs sans emploi dans les diverses spécialités de l’enseignement supérieur.

Elle a aussi signalé que les quotas des concours ne cadrent pas avec le nombre de docteurs de chaque spécialité, car les quotas de spécialités comptant moins de docteurs sont supérieurs aux quotas des spécialités comptant plus de docteurs

Elle a demandé la poursuite des recrutements conformément à l’accord de 2021 et l’autre accord spécial relatif à la fonction publique qui stipule le recrutement de 600 docteurs, durant trois ans, à raison de 200 chaque année, exprimant ses remerciements au président de la république pour la compréhension qu’il a manifestée à ce dossier lors de l’entretien qu’elle a eu avec lui l’année dernière et qui a eu pour résultat le lancement de ces concours.