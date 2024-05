1000 participants attendus à la conférence internationale FITA 2024

La 7 ème édition de la conférence internationale ”Financing Investment and Trade in Africa” (le financement de l’investissement et du commerce en Afrique) ‘‘FITA 2024”, se tiendra les 11 et 12 juin prochain à Tunis, sous le slogan ”Renforcer la transformation locale et le transfert de technologie pour une croissance durable et inclusive en Afrique”, à l’initiative du Tunisia-Africa Business Council (TABC) (le Conseil d’affaires tuniso-africain).

Environ 1000 participants sont attendus, à cet événement économique, de 65 pays africains et européens, représentés par des délégations de haut niveau, à savoir des premiers responsables d’entreprises économiques, de banques, et d’institutions financières continentales et régionales.

Le président du TABC, Anis Jaziri, a souligné, dans une déclaration à l’Agence TAP, que cette manifestation économique majeure, vise à instaurer un échange des points de vue et des expériences au niveau du continent africain, dans le but de renforcer davantage les relations entre les pays africains et d’établir des partenariats solides.