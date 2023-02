10,5 millions dollars de la BAD au profit des startups africaines

L’objectif est d’appuyer la chaîne de valeur du financement par capital-risque, en particulier les startups en phase de pré-amorçage et d’amorçage (un segment qui bénéficiera de 75 % des actifs du fonds).



Quant aux composantes, il s’agit de fournir des financements à long terme sous forme de prise de participations par le biais d’actions privilégiées à des startups se trouvant à tous les stades de leur croissance, mais surtout en commençant par le capital d’amorçage.

Le fonds couvrira les pays d’Afrique subsaharienne (à commencer par le Nigeria et le Kenya) ainsi que l’Afrique du Sud et l’Égypte. La priorité accordée à ces pays est justifiée par le fait que ces marchés sont les plus avancés en termes de technologie sur le continent, offrant ainsi d’énormes possibilités, depuis la phase d’amorçage jusqu’à la phase de croissance.