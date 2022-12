105 MUSD pour soutenir la santé et le bien-être de la Tunisie

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, et l’ingénieur Hani Salem Sonbol, PDG de la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC), et secrétaire général du programme « Ponts commerciaux arabo-africains », qui vise à établir des partenariats fructueux entre les pays membres, à promouvoir l’investissement dans les secteurs prometteurs et à promouvoir les échanges commerciaux par la fourniture d’un appui technique et d’informations, ont tenu réunion ce jeudi 01 décembre 2022 à Tunis.

Sonbol a déclaré que la tenue du forum à Tunis est très importante pour la communication bilatérale entre les entreprises arabes et africaines, la création de partenariats et la promotion du commerce intra, qui est l’un des objectifs du programme Arab Bridges, en plus d’autres secteurs liés aux médicaments, aux fournitures médicales, à l’agriculture, à la sécurité alimentaire et à l’industrie, tels que les appareils électriques et autres.

Il a également souligné que la santé est l’un des piliers des objectifs de développement durable, le troisième objectif de la réunion d’affaires étant de fournir « une bonne santé et bien-être » et de profiter de modes de vie sains et pour tous à tout âge, notant que la SIFC a approuvé un programme de financement d’une valeur de 105 millions de dollars en 2021 qui a contribué à soutenir les pays membres pendant la pandémie de Corona.