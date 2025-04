11 500 hectares de terres agricoles seront irrigués avec de l’eau traitée, d’ici fin l’année 2025

11 500 hectares de terres agricoles, notamment des oliveraies, seront irrigués avec de l’eau traitée, d’ici la fin l’année 2025, a annoncé, mardi à Tunis, le ministre de l’environnement, Habib Abid.

Le ministre a fait savoir, dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de la 31e session du Conseil d’Administration et de la 7e session de l’Assemblée Générale de l’Observatoire du Sahara et du Sahel, que cette initiative sera menée en coopération avec le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Ce projet couvrira les gouvernorats de Ben Arous, Zaghouan, Sousse et Sfax.

Il a précisé que 26% uniquement des 160 stations de traitement des eaux usées, sont mise en exploitation, en Tunisie. Et d’ajouter que son département œuvre à assurer le suivi des problématiques de la désertification et de la sécheresse, affirmant que «la Tunisie a réussi à surmonter le problème de sécheresse, qui a duré sept années, mais notre pays est toujours menacé par ce fléau, surtout avec les répercussions des changements climatiques ». Il a appelé, dans ce cadre, à opter pour la rationalisation de la consommation de l’eau, soulignant que le pays s’oriente vers l’utilisation des eaux traitées dans l’agriculture et le recours aux techniques de télédétection pour connaître les spécificités agricoles dans chaque région du pays, tout en veillant à développer plusieurs activités agricoles. Le ministre de l’environnement a salué, par ailleurs, le rôle joué par l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) dans la lutte contre la désertification, qui constitue l’un des plus grands problèmes dont souffre l’Afrique, ainsi que dans la protection de la biodiversité, la valorisation des produits…