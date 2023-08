11 mille 400 demandes de financement de projets reçues sur la plateforme Raidet

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa a indiqué mardi que 11 mille 400 demandes de financement de projets ont été reçues sur la plateforme Raidet pour le financement de projets au profit des femmes et des filles.

Elle a souligné dans une déclaration aux médias en marge d’une cérémonie organisée à la Cité de la culture pour la présentation du programme national Raidet, que son département est parvenu au cours de cette année à répondre à 2500 demandes de financement de projets, estimant que le taux d’affluence à l’initiative privé et au lancement des projets par les femmes et les filles a connu une croissance significative.

Elle a affirmé que le plan d’action mis en place permet de financer 600 projets par an sur une période de 5 ans mais face à la forte affluence à l’initiative privée et au lancement des projets le ministère a décidé d’augmenter le budget de ce programme qui est passé de 50 millions de dinars à 70 millions de dinars, en partenariat avec plusieurs banques telles que la banque tunisienne de solidarité (BTS), la Banque nationale agricole (BNA) et la banque de financement des petites et moyennes entreprises.

Moussa a relevé que le programme Raidet fait face à de nombreux défis dont notamment le financement des projets à forte employabilité liés aux objectifs du développement durable dont la Tunisie a adhéré depuis 2015.

Elle a rappelé l’importance du programme Raidet et des avantages accordés par son département aux femmes et aux filles pour l’autofinancement des projets qui est remboursé à hauteur de 20 pc sans intérêts sur une période qui varie entre 3 et 5 ans.

