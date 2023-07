11 soirées au programme de la 47ème édition du Festival International de Dougga du 27 juillet au 07 août 2023

11 soirées (dont 7 de Tunisie) malouf, rap, jazz, gnawa, chanson tunisienne et chanson populaire sont au programme de la 47ème édition du Festival international de Dougga qui se tiendra du 27juillet au 7 août 2023 avec en tête d’affiche Zied Gharsa, Balti, Nabiha Karaouli, Dhafer Youssef, Kaso, Souad Massi et Faia Younan.

Ci -après le programme détaillé de l’édition 2023 du Festival International de Dougga dont l’ouverture sera avec un concert de Zied Gharsa et la clôture avec le jazzman de renom Dhafer Youssef:

27 Juillet: soirée d’ouverture Zied Gharsa

28 Juillet: Faia Younan (Syrie)

30 Juillet: Nour Mint Seymali/Nidhal Yahyaoui

31 Juillet: Denya/Trig

1er Août: Bab L’Bluz (Maroc-France)/Noor et Selim Arjoun

02 Aout: Souad Massi (Algérie)

03 Août: Nabiha Karaouli

04 Août: groupe El Morabba3 (Jordanie)

05 Août: Kaso

06 Août: Balti

07 Août: Dhafer Youssef

