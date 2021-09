12 décès supplémentaires et 780 nouvelles contaminations recensés le 11 septembre 2021

Douze décès supplémentaires dus au coronavirus ont été recensés, samedi 11 septembre 2021, portant le bilan à 24244 morts depuis le début de la pandémie en mars 2020, selon les chiffres rendus publics, dimanche, par le ministère de la Santé.

Le ministère a également annoncé 780 nouvelles contaminations par le coronavirus à la même date, sur un total de 7190 tests effectués, soit un taux de positivité de 10,85%

Il a, par ailleurs, signalé le rétablissement de 4828 personnes en date du 11 septembre en cours.

S’agissant des hospitalisations, 16 nouvelles admissions ont été enregistrées, à la même date, dans les établissements de santé publics et privés, portant le nombre total des malades hospitalisés, atteints de la COVID-19, à 2241 dont 443 dans les services de réanimation et de soins intensifs et 102 placés sous respirateurs artificiels.