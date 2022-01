Le déraillement d’un train de 24 wagons transportant du phosphate, jeudi dans le bassin minier de Gafsa, a entraîné la perte de 12 wagons chargés de minerai, a confirmé le chef de gare de Metlaoui.

Cité, vendredi, par Shems fm, il a indiqué qu’il est très probable que l’accident soit lié à des causes techniques en attendant la constitution d’une commission technique pour définir les responsabilités et les causes directes du déraillement.