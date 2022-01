125 MDT pour soutenir les PME innovantes et technologiques

Etant donné que le tissu économique tunisien est principalement constitué de PMEs aspirant à évoluer dans le domaine de l’innovation et de la technologie, il a été jugé opportun d’amorcer l’accélération technologique de l’économie grâce aux opportunités d’innovation et de modernisation que les PMEs tunisiennes pourraient apporter.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le lancement du nouveau programme dédié aux PME innovantes « InnovaTECH », un fonds d’investissement destiné à orienter les financements vers les PMEs tunisiennes innovantes ou technologiques porteuses de croissance.

Les PME innovantes ont un rôle majeur à jouer dans la nouvelle économie qui se dessine en Tunisie.

– Anava, ou « en avant », un fonds libellé en devises

Il est à rappeler que le Projet d’appui aux Startup et PME innovantes a bénéficié d’un financement de la Banque mondiale qui s’élève à 75 M$ dont 17 M$ dédiés au Fonds InnovaTECH et 3 M$ pour l’appui aux PMEs Innovantes. Ce projet finance également le programme ANAVA de financement et d’appui aux startups.

Lancé officiellement le 23 mars 2021, ANAVA est le premier fonds des fonds en Tunisie et en Afrique. C’est l’un des piliers clés de l’initiative nationale « Startup Tunisia » qui ambitionne de faire de la Tunisie un pays de l’innovation et de Startups à la croisée de la Méditerranée, de la région Mena et de l’Afrique.

D’une taille cible de 200 millions d’euros, avec un premier Closing de 40 millions d’euros (soit la contre-valeur de 130 millions de dinars) souscrits entièrement par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à travers le financement de la Banque mondiale, le fonds des fonds est géré par SMART Capital conformément aux meilleurs standards internationaux.

Libellé en devise étrangère (euro), ce fonds des fonds offre la possibilité aux fonds sous-jacents d’investir en Tunisie et à l’étranger. Il s’agit d’une solution aux problèmes de financement et d’internationalisation des Startups tunisiennes.

– Qui est qui ?

A l’initiative de ce projet, figurent des entités connues pour leur action visant à promouvoir le statut et les activités des PMEs tunisiennes à savoir la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), premier bailleur et le sponsor du Fonds, « Anchor Investor », mandaté par le Gouvernement tunisien pour la mise en œuvre de ce projet et la coordination de l’ensemble des aspects fiduciaires du projet en sa qualité d’unité de coordination du projet financé par la Banque Mondiale et Smart Capital, l’unité d’implémentation du projet en sa qualité de société de gestion du fonds InnovaTECH, dont l’agrément a été délivré en date du 23 juillet 2021 (n°48-2021), et qui a obtenu le 21 décembre 2021 le Visa du CMF. Il est ainsi le premier fonds à avoir adopté la forme d’FIS (Fonds d’Investissement Spécialisé).

– 125 Millions de Dinars pour soutenir les PME innovantes et technologiques

Le Fonds ciblera les technologies de l’éducation, de la santé, financière, les technologies vertes et l’énergie renouvelable, l’agritech, l’industrie manufacturière, les TIC et l’électronique, le Big data et l’analyse, les médias et le commerce électronique et toutes technologies qui permettraient une transformation digitale.

Le fonds vise la mobilisation de l’épargne privée pour promouvoir ces secteurs cibles, par le co-investissement avec des acteurs du secteur privé pour parfaire les schémas de financement des projets qui lui seront présentés.

La particularité de ce fonds et son apport tiennent à sa capacité à identifier les PME innovantes porteuses de croissance, à les doter des technologies leur permettant d’accélérer leur développement et à préparer un investissement pour promouvoir leur croissance. La finalité et l’objectif escompté du lancement de ce fonds est d’intervenir directement sur l’aspect innovant et technologique des PMEs tunisiennes pour améliorer leur compétitivité aussi bien sur le plan national qu’international.